Taxa de poupança das famílias recua para 12,1% no segundo trimestre

Segundo o INE, o crescimento do Rendimento Disponível Bruto (RDB), conjugado com o aumento de 1,7% da despesa de consumo final (1,3% no trimestre precedente), determinou uma taxa de poupança das famílias de 12,1%.

O RDB das famílias aumentou 1,4% face ao trimestre anterior, de acordo com o gabinete de estatísticas, "como resultado do crescimento de 1,6% das remunerações, secundado pelos aumentos do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e das prestações sociais recebidas".

Já a capacidade de financiamento das famílias fixou-se em 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 0,2 p.p. que no trimestre precedente e que no trimestre homólogo. Este resultado refletiu a "redução da Poupança e o aumento da Formação Bruta de Capital", explica o INE.