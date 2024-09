Taxa de poupança das famílias sobe para 9,8% no 2.º trimestre

"Este desempenho foi consequência do aumento de 2,2% do RDB [rendimento disponível bruto] (2,4% no trimestre anterior), superior ao crescimento de 1,4% do consumo privado", indica o INE, recordando que esta é uma variação em termos nominais, pelo que a evolução do consumo privado é "marcada pelo crescimento dos preços".

Se for calculado em termos reais, ou seja, descontando o efeito da inflação, "o consumo privado aumentou 0,7% no ano acabado no 2.º trimestre de 2024".

O gabinete de estatística indica ainda que o RDB nominal `per capita` das famílias atingiu 17,7 mil euros no 2.º trimestre de 2024, o que se traduz numa subida de 1,9% face ao trimestre anterior.

Já as remunerações `per capita` atingiram 12,5 mil euros, mais 2,0% do que no trimestre anterior.

O aumento de 9,7% da poupança impulsionou a capacidade de financiamento das famílias, que se situou em 3,4% do PIB no 2.º trimestre de 2024.