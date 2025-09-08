Taxa Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que baixou para 2,034%, manteve-se abaixo das taxas a seis (2,105%) e a 12 meses (2,184%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,105%, mais 0,005 pontos do que na sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 37,96% do `stock` de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 32,09% e 25,51%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou, ao ser fixada em 2,184%, mais 0,006 pontos.

Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou para 2,034%, menos 0,019 pontos que na sexta-feira.

Esta semana resliza-se a próxima reunião de política monetária do BCE em 10 e 11 de setembro em Frankfurt e os analistas esperam que a instituição mantenha as taxas diretoras.

Na última reunião de política monetária, em 24 de julho, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

Em agosto, as médias mensais da Euribor subiram nos três prazos, e de forma mais acentuada a três meses.

A média da Euribor em agosto subiu 0,075 pontos para 2,061% a três meses e 0,029 pontos para 2,084% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou em agosto, designadamente 0,035 pontos para 2,114%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.