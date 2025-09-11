Taxa Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,014%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,119%) e a 12 meses (2,168%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,119%, mais 0,005 pontos do que na quarta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 37,96% do `stock` de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 32,09% e 25,51%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou, ao ser fixada em 2,168%, mais 0,008 pontos.

Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou para 2,014%, menos 0,015 pontos.

Hoje vai ser conhecida a decisão das taxas de juro diretoras do Banco Central Europeu (BCE) no final da reunião de política monetária da insitutição em Frankfurt.

Os analistas esperam que a instituição mantenha as taxas diretoras.

Na última reunião de política monetária, em 24 de julho, o BCE manteve as taxas diretoras, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

Em agosto, as médias mensais da Euribor subiram nos três prazos, e de forma mais acentuada a três meses.

A média da Euribor em agosto subiu 0,075 pontos para 2,021% a três meses e 0,029 pontos para 2,084% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou em agosto, designadamente 0,035 pontos para 2,114%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.