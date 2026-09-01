Taxa Euribor sobe a 3, a 6 e a 12 meses

No caso da Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, a taxa registada hoje foi de 2,779%, o que significa uma subida de 0,009 pontos face à sessão anterior.

Este é o valor mais alto desde novembro de 2024.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a junho indicam que a Euribor a seis meses representa 39,9% do `stock` de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representam 31,3% e 24,38%, respetivamente.

A 12 meses, houve uma subida face a segunda-feira, de 0,026 pontos, para 3,029%, atingindo o valor mais alto desde setembro de 2024.

Já no prazo mais curto destes três, o valor de hoje é 0,015 pontos superior ao verificado na véspera, para 2,608%, um máximo desde janeiro de 2025.

Em agosto, a média mensal da Euribor subiu, novamente, nestes três prazos.

No mês passado, a média mensal foi de 2,513% no caso da Euribor a três meses, de 2,713% a seis meses e 2,954% a 12 meses.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 09 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si.