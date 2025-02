Taxa média da euribor em fevereiro desce a três, seis e 12 meses

A taxa média da Euribor a 12 meses atingiu 2,407% em fevereiro, contra 2,525% em janeiro.

Durante os últimos meses de 2024, o ritmo de descida da Euribor a 12 meses abrandou e, em janeiro, mudou a tendência e subiu 0,089 pontos percentuais face a dezembro, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter descido as taxas diretoras em 0,25 pontos percentuais na reunião de política monetária do final do mês passado.

Em 2024, o indicador a 12 meses registou uma descida acentuada graças às reduções das taxas de juro levadas a cabo pelo BCE, após uma taxa média superior a 4% um ano antes.

No mesmo sentido, as médias das taxas Euribor a três e a seis meses continuaram a cair em fevereiro, designadamente, para 2,525%, menos 0,179 pontos percentuais que em janeiro, e para 2,460%, menos 0,154 pontos.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 37,64% do `stock` de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 32,69% e 25,6%, respetivamente.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se na próxima semana, em 05 e 06 de março em Frankfurt.

Na reunião de política monetária de 30 de janeiro, o BCE baixou de novo e como esperado pelos mercados, pela quarta reunião consecutiva, a principal taxa diretora em 25 pontos base.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.