Taxa para plataformas de streaming é boa, mas não chega

Foto: Reuters

O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos diz que a taxa que ontem os deputados decidiram aplicar a plataformas de streaming é melhor do que nada. Rui Galveias considera que seria bom ir mais além.