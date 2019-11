Taxas de portagens da rede Brisa sem aumentos em 2020

De acordo com fonte oficial da Brisa, tendo em conta o referencial para atualização de portagens, a taxa de inflação homóloga de outubro, sem habitação, no continente, "as taxas de portagem da rede Brisa não vão sofrer atualização em 2020".

Os preços das portagens nas autoestradas vão manter-se em 2020, tendo em conta a taxa negativa de inflação homóloga, sem habitação, de outubro, divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A fórmula que estabelece a forma como é calculado o aumento do preço das portagens em cada ano está prevista no decreto-lei n.º 294/97 e determina que a variação a praticar em cada ano tem como referência a taxa de inflação homóloga sem habitação no continente verificada no último mês para o qual haja dados disponíveis antes de 15 de novembro, data limite para os concessionários comunicarem ao Governo as suas propostas de preços para o ano seguinte.

Tendo em conta a taxa de inflação homóloga de -0,13% em outubro, excluindo habitação, no continente, que foi divulgada hoje pelo INE, haverá uma estabilização dos preços das portagens no próximo ano.