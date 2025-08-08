Taxas dos EUA sobem para média de 20,1%

Este é o nível mais alto desde o início da década de 1910, excluindo algumas semanas em 2025.

Esta taxa teórica, calculada pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) com base em anúncios comerciais, baseia-se em volumes de comércio constantes e era de apenas 2,4% na posse de Donald Trump em 20 de janeiro de 2025.

O anúncio, em 02 de abril, de tarifas abrangentes e sucessivas escaladas contra os principais parceiros comerciais dos EUA, liderados pela China, elevou brevemente a taxa média para 24,8% em maio, calcularam a OMC e o FMI --- um nível não visto desde 1904, de acordo com dados da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos.

Na década de 1930, este indicador, calculado pela divisão do valor dos impostos pelo valor das importações, chegou a quase 20%.

O valor atualizado hoje pela OMC e pelo FMI aplica as taxas anunciadas por produto aos volumes de comércio em 2024.