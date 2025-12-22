Taxas Euribor sobem a três, a seis e a 12 meses

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que avançou para 2,022%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,134%) e a 12 meses (2,269%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,134%, mais 0,008 pontos do que na sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a outubro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,5% do `stock` de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,75% e 25,25%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou, para 2,269%, mais 0,003 pontos do que na sexta-feira.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu hoje, para 2,022%, mais 0,020 pontos do que na sexta-feira.

Na passada quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 04 e 05 de fevereiro de 2026, em Frankfurt, Alemanha.

Em relação à média mensal da Euribor de novembro esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada do que no mês anterior e nos prazos mais longos.

A média da Euribor em novembro subiu 0,008 pontos para 2,042% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a Euribor avançou 0,0024 pontos para 2,131% e 0,030 pontos para 2,217%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.