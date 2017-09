Taxistas dispõe de nova solução de pagamento automático através de cartão

Lusa 01 Set, 2017, 20:47 | Economia

Numa parceira entre a ANTRAL (Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros), myPOS, a CNTD (Central Nacional de Táxis Digital) e a Mastercard, a nova solução de pagamento pretende "responder às mais modernas exigências e desafios acerca dos pagamentos nos serviços de táxi".

De acordo com Paulo Raposo, administrador da Mastercard em Portugal, a solução agora disponibilizada permite transações com cartão de crédito ou débito e pagamentos sem ser em dinheiro vivo, através da instalação no táxi de um terminal myPOS.

"A grande vantagem é a disponibilização dos fundos de forma imediata, além de que os taxistas vão poder emitir a fatura, física ou eletrónica, através do próprio terminal", explicou à Lusa.

Além disso, acrescentou, o taxista passa a não circular com dinheiro vivo no táxi, sendo que tem dinheiro disponível digitalmente.

"Esta solução representa mais conveniência para os passageiros dos táxis portugueses, especialmente porque a Mastercard percebe que os utilizadores estavam ansiosos pelo aumento do número de táxis com a possibilidade de aceitação de pagamentos eletrónicos. Esta solução será também extremamente prática para o número crescente de turistas que visita Portugal, dado que poderão, a partir de agora, pagar o táxi com qualquer tipo de cartão", concluiu.