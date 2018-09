Taxistas rumam ao parlamento em busca de apoio dos grupos parlamentares

RTP26 Set, 2018, 11:12 / atualizado em 26 Set, 2018, 11:13 | Economia

Uma vez que os taxistas não foram recebidos na residência oficial do primeiro-ministro, há dois dias, a esperança de que hoje sejam recebidos por António Costa é escassa. O alvo do protesto hoje é outro: os taxistas visam agora os vários grupos parlamentares.





Uma coisa é apontada como certa: o protesto não será desmobilizado enquanto o problema não for resolvido, garante o presidente da ANTRAL.







O ministro do Ambiente, um dos principais visados pelas críticas dos taxistas, garante tem realizado várias reuniões com o setor ao longo do tempo, mas argumenta que a principal reivindicação da instauração de um contingente para quem opera no transporte de pessoas através das plataformas eletrónicas não está em cima da mesa já que a lei que vai entrar em vigor não contempla esse aspeto.







Para o ministro, as plataformas eletrónicas “não são contingenciáveis” e defende que nenhuma associação se pode opor à entrada em vigor de uma lei.

Matos Fernandes admite que dificilmente o primeiro-ministro vai receber esta quarta-feira os taxistas. No entanto, o ministro do Ambiente garante que o executivo continua disponível para debater uma outra parte do problema que vai para lá da lei que regula as plataformas eletrónicas: a modernização do setor do táxi, tema que é alvo de um grupo de trabalho.







Comissão parlamentar aprova audição de ministro

A comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas aprovou hoje por unanimidade a audição do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, sobre o setor do táxi, na sequência de um requerimento do PSD.





Em votação esteve o requerimento da audição do ministro do Ambiente sobre o "acesso à atividade e ao mercado dos transportes em táxi", um texto apresentado pelo deputado social-democrata Emídio Guerreiro, que lamentou não se conhecer as propostas do grupo de trabalho sobre a modernização do setor do táxi.





"Não se conhece o ponto de situação do grupo de trabalho do Governo. [A audição] será um bom contributo para descomprimir o ambiente das ruas e ajudar a contribuir para resolver o problema", argumentou o deputado, referindo-se às concentrações de taxistas que duram há uma semana.





Pelo lado do PS, Ricardo Bexiga disse não haver razões para chumbo da audição, mas garantiu que a tutela tem apresentado "as medidas produzidas pelo grupo de trabalho para a modernização do setor do táxi".





"É útil o Governo estar presente para divulgar publicamente o que foi feito e apresentado aos representantes do táxi e esclarecer todos sobre o que está em jogo", acrescentou.





Bruno Dias, depurado do PCP, considerou haver um equívoco na comissão porque a "luta do setor do táxi, a concentração, não é por causa das medidas do grupo de trabalho".







"O problema é a lei que os senhores deputados aprovaram", frisou.





"Estamos perfeitamente disponíveis par ouvir o senhor ministro e o secretário de Estado outra vez, mas a questão de fundo resolve-se sem chamar cá ninguém, resolve-se com um agendamento no plenário", acrescentou.





Heitor Sousa, pelo Bloco de Esquerda, afirmou o "completo acordo" com a audição e a necessidade de ser "reativo ao que está a acontecer no dia a dia", enquanto Helder Amaral, do CDS-PP, manifestou o apoio ao requerimento, mas não a qualquer tentativa de revogação da lei sobre plataformas digitais de transporte, como a Uber.





Os taxistas cumprem hoje o 8.º dia de protestos em Lisboa, Porto e Faro contra a entrada em vigor, a 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal -- Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.





“Temos a esperança que os partidos políticos tomem alguma decisão em relação a este problema. Nós sabemos que há elementos do próprio PS que se sentem enganados”, assegurou Florêncio Almeida, em entrevista ao Bom Dia Portugal, na RTP.O Presidente da Federação Portuguesa do Táxi explicou que vão ficar em frente ao parlamento à espera de uma resposta por parte dos grupos parlamentares.No final do plenário, as associações vão de novo reunir para delinear a estratégia futura do protesto, caso não haja novidades que vão ao encontro das reivindicações.Matos Fernandes lembra que há verbas, por exemplo para a eletrificação das viaturas usadas como táxi no valor de 750 mil euros e que, até agora, apenas registou quatro candidaturas.