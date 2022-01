TdC revela "elevado incumprimento" do dever de comunicação de contratos públicos

Os contratos celebrados ao abrigo deste regime de valor inferior a 750 mil euros devem ser remetidos ao Tribunal de Contas para fiscalização concomitante (já que não estão sujeitos a fiscalização prévia).No relatório o Tribunal revela que entre 20 de junho e 20 de novembro mais de 200 contratos não terão sido comunicados ao tribunal.

O Tribunal considera que este regime com procedimentos não concorrenciais, "deve cessar assim que possível" e alerta para "risco de perda de financiamento europeu.