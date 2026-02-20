Tecnologia e gastronomia marcam presença da Turismo Centro de Portugal na BTL

Sob o mote "Sabores ao Centro" e com destaque para a marca MOVE, a região Centro apresenta-se com uma proposta que combina inovação digital, experiências imersivas e valorização da identidade territorial, referiu aquela estrutura regional.

A participação da Turismo Centro (TPC) de Portugal na BTL atribui um papel central à tecnologia, que aposta "na experiência do visitante" no seu `stand`.

"O espaço contará com dois assistentes de inteligência artificial dedicados ao `storytelling` digital da região, que irão ajudar os visitantes a construir percursos personalizados e a descobrir experiências únicas no território".

O espaço integra ainda um `LED wall` suspenso com mais de 90 metros de comprimento, "um dos elementos visuais de maior escala da feira", que disponibilizará "conteúdos em movimento e forte impacto gráfico".

Esta estrutura cria uma "presença marcante" no recinto da feira e evidencia os "principais produtos e experiências da região", como a história, cultura, património, desporto, estações náuticas, religião, caminhos da fé, natureza, atividades ao ar livre, saúde, bem-estar, gastronomia e vinhos.

Situado no pavilhão 1, o stand de 729 metros quadrados da TCP funcionará como um espaço "multifuncional dedicado à promoção integrada dos 100 municípios da região".

Segundo a TCP, o projeto "Sabores ao Centro" é o "eixo estruturante desta participação, colocando a gastronomia e os vinhos no centro da comunicação da região".

O espaço acolherá uma experiência gastronómica imersiva, que convida pequenos grupos para um percurso emocional que combina imagem, som, aromas e degustações.

Haverá um espaço de `showcooking` e enoturismo, que receberá diferentes chefs de cozinha em representação das oito sub-regiões.

Com o objetivo de se afirmar como destino também no turismo ativo, no dia 26 será lançada a nova marca "MOVE Centro Portugal -- The Sports Region" ("A Região do Desporto"), "que agrega os eventos-âncora de desporto da região, como são os casos do Oh Meu Deus! - Ultra Trail by UTMB, a Maratona da Europa e o MXGP Portugal 2026 - Mundial de Motocross, entre outros".

Destaque ainda para o lançamento oficial do "WRC Vodafone Rally de Portugal 2026" no dia 25.

"A BTL é o palco privilegiado para mostrarmos que o Centro de Portugal é um destino que conjuga autenticidade com inovação. Queremos proporcionar uma experiência que inspire e que demonstre a nossa capacidade de liderar o turismo do futuro", afirmou o presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, citado num comunicado de imprensa.

A BTL decorre de 25 de fevereiro a 01 de março, na FIL -- Parque das Nações, em Lisboa.