Tecnológica Decode quer quadruplicar faturação para 2,3 ME em 2021

Em 2021, a empresa especializada em desenvolvimento de `software` (`web` e `mobile`), `data strategy` (BI e `Big Data Analytics`) e `digital experiences` (`UX Lab` e `Design Solutions`) prevê ainda alcançar uma equipa de 60 colaboradores, mais 24 do que ano anterior.

"A ambição de forte incremento de faturação para 2021 assenta no trabalho de preparação realizado no ano passado, na confiança de ter uma oferta apoiada num modelo de serviços (`turn-key` ou `on demand`) adequado aos desafios de digitalização das empresas, na concretização dos primeiros projetos `turn-key`, no estabelecimento de uma parceria estratégica no mercado brasileiro e no lançamento do produto Up4Biz", refere a Decode em comunicado.

Segundo explica, "esta plataforma `data driven` acelera o processo de tomada decisão e o desenvolvimento de novos negócios" e será comercializada a partir do segundo trimestre deste ano, sendo "escalável a qualquer empresa que necessite de simplificar os seus processos de gestão e de maximizar resultados".

"Ao longo de 2020 a Decode preparou os pilares para o crescimento agora esperado. Internamente desenvolveu aplicações inovadoras e investiu na formação de novos talentos, através da criação de academias suportadas pela sua área de `Solutions`", destaca.

Ao longo do seu ano e meio de existência, a empresa diz ter desenvolvido oito aplicações dentro do ecossistema Decode e duas adicionais no âmbito programa Decode ON.

"Foram formados 12 profissionais, que ingressaram na vida profissional vindos de entidades parceiras como o ISTEC [Instituto Superior de Tecnologias Avançadas], Instituto Politécnico de Setúbal, Recodme e Academia de Código. Fez-se uma aposta também no crescimento de competências, com 33 certificações técnicas e 44 formações atribuídas entre os seus 36 profissionais durante os 12 meses", acrescenta.

No passado mês de fevereiro, a Decode conquistou o 9.º lugar na categoria `Pequenas Empresas` do Índice da Excelência, considerando que esta distinção "confirma a aposta feita num modelo que fomenta uma descentralizada e flexível forma de trabalhar, o `work-life balance` e o desenvolvimento pessoal e profissional".

A Decode uma marca do grupo internacional HIQ Consulting, que tem mais de 5.600 colaboradores em 11 países europeus dedicados à promoção da inovação de negócios.