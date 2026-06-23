Teerão diz que negociações técnicas com EUA foram concluídas

"Com base nos acordos alcançados, as futuras negociações serão conduzidas sob a supervisão de um comité de alto nível, com a participação do presidente da Assembleia Consultiva Islâmica e ministro dos Negócios Estrangeiros do nosso país, do primeiro vice-presidente dos Estados Unidos e dos primeiros-ministros do Qatar e do Paquistão", declarou Kazem Gharibabadi, citado pela agência de notícias estatal iraniana IRNA.

O representante iraniano não especificou uma data para as futuras negociações.

"Além disso, foi decidido formar quatro grupos de trabalho: suspensão das sanções, programa nuclear, reconstrução e desenvolvimento económico, e acompanhamento e implementação", acrescentou.

Gharibabadi, que liderou a equipa técnica de negociação do Irão, afirmou ainda que foi alcançado um acordo para a libertação imediata de 12 mil milhões de dólares (10,5 mil milhões de euros) em fundos iranianos congelados e que os Estados Unidos emitiram uma licença a autorizar o a venda de petróleo produzido no Irão.

Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma licença a autorizar, por 60 dias - até 21 de agosto -, a produção, venda, transporte e importação de petróleo bruto, produtos petroquímicos e outros derivados de petróleo iranianos.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou na rede social X que "em consonância com as discussões produtivas que ocorrem na Suíça, o Irão comprometeu-se a garantir o trânsito livre e aberto pelo estreito de Ormuz e a permitir a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) no seu território."

Na segunda-feira, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse, a partir de Bürgenstock, na Suíça, que houve "progressos muito bons" nas negociações com Teerão no domingo, no início das conversações.

Vance afirmou que "o estreito de Ormuz está aberto" e que a AIEA poderá entrar no Irão.

Depois de terem chegado a um acordo preliminar, os EUA levantaram o bloqueio aos portos e à costa iraniana na semana passada. O bloqueio tinha sido imposto em abril para pressionar a República Islâmica, cuja economia depende do petróleo.

Antes do embargo, o Irão exportava normalmente mais de 1,5 milhões de barris de petróleo por dia. Em maio, este volume caiu para 260 mil barris por dia, segundo uma análise da emissora norte-americana CNBC.

Na segunda-feira, o negociador-chefe do Irão, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse que o estreito de Ormuz não regressará ao que era antes do conflito com Israel e EUA e garantiu que Teerão irá gerir a via navegável.

"É claro que as normas internacionais serão respeitadas, mas o Irão vai gerir o estreito de Ormuz", disse Ghalibaf, citado pela IRNA.