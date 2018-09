Teixeira Duarte assina contrato de 51ME para construir ponte rodoviária no Equador

Lusa01 Set, 2018, 16:51 / atualizado em 01 Set, 2018, 16:51 | Economia

"A Teixeira Duarte informa que um consórcio liderado pela sua participada a 100%, Teixeira Duarte - Engenharia e Construções celebrou, no dia 31 de agosto de 2018, no Equador com os governos autónomos descentralizados municipais de Guayaquil e Daule o contrato para a execução da construção da ponte Daule-Guayaquil ", lê-se na informação ao mercado.

O valor da empreitada, refere o mesmo comunicado, "ascende a cerca de 59,2 milhões de dólares americanos", ou seja, cerca de 51 milhões de euros à taxa de câmbio atual.

O consórcio que venceu a obra é detido em 61% pela Teixeira Duarte e em 39% por uma empresa de construção do Equador.

A obra no país da América do Sul tem um prazo de execução de 480 dias.

A Teixeira Duarte teve lucros de 17,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que compara com prejuízos de nove milhões de euros entre janeiro e junho de 2017.

A contribuir para a redução do prejuízo esteve a venda do Lagoas Park com ganhos de 24,9 milhões de euros.

A venda de ativos da Teixeira Duarte, de cerca de 500 milhões de euros, foi acordada, em abril, entre a empresa e os bancos BCP, CGD e Novo Banco com vista a obter "uma redução significativa do passivo bancário".

Em junho, o grupo acordou a alienação da totalidade do capital social do Lagoas Park a uma subsidiária do fundo de investimento Kildare, tendo por base um valor de 375 milhões de euros.

Esta semana anunciou que vai vender a sua participação de 7,5% na Lusoponte à francesa Vinci e à Mota-Engil, que exerceram o direito de preferência, em vez de uma empresa chinesa, por 23,3 milhões de euros.