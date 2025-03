Teixeira Duarte chega a acordo com banca para refinanciar dívida

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o acordo, subscrito entre a subsidiária da Teixeira Duarte EI01 -- Empresa de Serviços Intragrupo e os bancos, prevê a celebração de dois novos contratos de financiamento, no montante total de 654,4 milhões de euros.

Por outro lado, inclui o estabelecimento de uma nova linha de garantias bancárias de montante máximo de 190 milhões de euros.

"Os termos dos novos financiamentos, designadamente as respetivas remunerações e maturidades, promovem a estabilidade financeira e o desenvolvimento sustentado das atividades do grupo", apontou a Teixeira Duarte.

Segundo o mesmo documento, uma das tranches dos novos contratos, no valor de 78,3 milhões de euros, vai ser amortizada através da entrega de ações de cinco sociedades imobiliárias da Teixeira Duarte.

Na sequência da amortização, a dívida da Teixeira Duarte será reduzida para 576,1 milhões de euros.

A dívida nominal remanescente com os bancos, após a amortização da tranche de 78,3 milhões de euros, vai passar a ser apresentada como passivo não corrente no montante de 541,1 milhões de euros.

Foi ainda estabelecido um novo plano de reembolso, "que prevê um alongamento da respetiva maturidade e uma otimização do seu custo de financiamento".