Teixeira Duarte passa a negociar no índice PSI a partir de 22 de setembro

"A Euronext anunciou hoje os resultados da revisão anual do PSI, que será implementada após o encerramento dos mercados na sexta-feira, 19 de setembro de 2025, e entrará em vigor na segunda-feira, 22 de setembro de 2025", indicou a entidade gestora da bolsa de Lisboa.

A Euronext não excluiu nenhuma empresa nesta revisão do PSI, que passará assim a contar com 16 empresas cotadas.

Segundo a entidade, "o supervisor independente reserva-se o direito de alterar a seleção publicada, por exemplo, no caso de uma remoção devido a uma aquisição, até à publicação dos dados finais após o encerramento da quarta-feira, 17 de setembro de 2025".

O PSI é revisto em junho, setembro e dezembro, com uma revisão geral anual em março.

A Teixeira Duarte está cotada no índice geral da bolsa e fechou a sessão de hoje com uma valorização de 3,43%, para 0,45 euros.