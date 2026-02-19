Tejo Energia inicia desmantelamento da antiga central a carvão do Pego

Em comunicado, a empresa explicou que "a intervenção terá como objetivo repor os terrenos às suas condições de base, garantindo a devolução em plena segurança e conformidade ambiental", tendo acrescentado que o ramal ferroviário e a ponte rodoferroviária existentes não serão alvo de qualquer intervenção.

As torres de refrigeração, com 116 metros de altura, e a chaminé, com 225 metros, serão demolidas na fase final do projeto através do uso controlado de explosivos.

Segundo a empresa, durante o pico dos trabalhos, a operação poderá envolver cerca de 80 trabalhadores.

"Esta fase representará um impacto positivo temporário na economia local, nomeadamente nos setores do alojamento, restauração, comércio e serviços da região" centrada em Abrantes, no distrito de Santarém, sublinha o comunicado.

A Tejo Energia destaca que "esta operação altamente técnica será realizada por equipas especializadas e certificadas, cumprindo rigorosamente os mais elevados padrões de segurança, engenharia e proteção ambiental, em estreita articulação com as autoridades competentes".

O comunicado refere que a gestão de materiais seguirá as "melhores práticas internacionais, privilegiando a reutilização de equipamentos, a reciclagem de betão para operações de nivelamento, a separação e reaproveitamento de materiais metálicos e a minimização de resíduos enviados para aterro".