Teletrabalho. BE quer pôr empresas a pagar despesas da casa

O Bloco de Esquerda quer que a lei obrigue as empresas a pagarem as despesas da casa para quem está em teletrabalho. É uma das medidas apresentadas por Catarina Martins para regular o trabalho à distância. A coordenadora do Bloco assume que o país já vai tarde na proteção de quem está há quase um ano a trabalhar em casa.