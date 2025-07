"Têm de ser criadas condições adequadas para o investimento" - CEO da Meo

A gestora falava no segundo e último dia do 34.º congresso da APDC que decorreu na Culturgest, em Lisboa, com o mote `Business & Science Working Together` (Negócio & Ciência a Trabalhar Juntos).

"O que temos de discutir é se somos um setor central na implementação da economia digital, mas também para outras indústrias", apontou a CEO da Meo, recordando que durante o apagão o tema mais referido foi o nível das comunicações nesse dia.

"Somos um setor central e incontornável, só que têm de ser criadas condições adequadas para o investimento", defendeu a responsável.

"É obvio que somos empresas e temos de ter retorno mínimo associado", mas "continuamos as discussões ao nível do preço e não ao nível da qualidade", lamentou.

Para a responsável, as questões que devem ser colocadas é que "política industrial" se quer ter para o país e se este quer "estar na vanguarda como sempre" esteve. É que "estamos a começar a estar na retaguarda", advertiu.