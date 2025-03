Tempestade Martinho. Agricultores do Oeste falam em milhões em prejuízo

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Mas os produtores de fruta e de hortícolas do Oeste avisam que a passagem deste temporal causou milhões de euros de prejuízos, destruindo vários hectares de estufas.



Sérgio Ferreira, da Associação de Horticultura do Oeste, diz que ainda está por concluir o levantamento total dos prejuízos, mas fala em milhões de euros.



O cooperativista elogia as medidas anunciadas pelo Governo, mas assume que há produtores que podem ficar de fora e por isso aguarda mais informação do Estado.



Na região Oeste, a tempestade Martinho destruiu sobretudo plantações e estufas de morangos.