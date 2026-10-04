Temporal cancelou 385 voos no aeroporto de Barcelona durante o fim de semana

Segundo informação cedida à EFE, foram cancelados 220 voos no sábado, enquanto este domingo foram anuladas 165 operações, entre partidas e chegadas.



Apesar da gestora aeroportuária Aena não costumar divulgar dados agregados sobre cancelamentos por considerar que essa informação cabe às companhias aéreas, fonte da empresa indicou à agência de notícias que este domingo terão sido anulados cerca de 200 voos.



A gestora do aeroporto não dispõe de números relativos a sábado. Além disso, não estabeleceu uma relação direta entre os cancelamentos e o temporal.



Segundo as estações meteorológicas próximas do aeroporto, a precipitação acumulada no sábado atingiu 80,3 litros por metro quadrado, quase o dobro da registada durante o temporal da passada terça-feira.



A Proteção Civil não dispõe de dados sobre os atrasos, mas, segundo a lista publicada pela Aena, 51 voos com partida prevista entre as 15:00 e a meia-noite deste domingo estavam assinalados como atrasados. O número total de atrasos registados ao longo do fim de semana deverá, assim, ascender a várias centenas.



Além disso, segundo o portal de acompanhamento de voos 'Flightradar', foram cancelados no sábado 247 voos, o equivalente a 24% das operações, enquanto 510 registaram atrasos, cerca de metade do total.



Os números de cancelamentos e atrasos deste domingo são inferiores aos de sábado, com 165 e 297 voos, respetivamente, mas mantêm-se muito acima dos valores habituais em situações de temporal de chuva.



Na passada terça-feira, também devido a um temporal, foram cancelados 113 voos, correspondentes a 11% das 1.009 operações previstas.