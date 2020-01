Terceiro hotel da Beautique Hotels inaugurado quinta-feira em Lisboa num investimento de 11 milhões

O Madalena Beautique Hotel, cuja abertura estava inicialmente prevista para 2019, "é uma nova experiência de hotelaria e uma expansão temática que pode levar a pensar que entramos no auge do universo feminino e do período romântico", localizado "numa das artérias mais centrais da capital", disse a diretora geral do grupo, Vera Rosado, em declarações à agência Lusa.

"Acreditamos que isto é um investimento inicial muito grande, obviamente, mas queremos também apostar nas localizações dos hotéis e no `design`", sublinhou Vera Rosado.

O Madalena tem 38 quartos e vai empregar entre 16 e 20 pessoas, na área do alojamento, tal como acontece nos outros dois hotéis que a marca já tem abertos em Lisboa -- o The Beautique Hotel WC e o The Beautique Hotel Figueira.

Já a área da restauração é gerida por um parceiro da marca, o The Table Group, do chef Hugo Landeiro.

A The Beautique Hotels é uma marca integrada num grupo português e está posicionada no mercado dos hotéis de charme, segmento superior e temático. A autoria dos projetos é do atelier de `design` e arquitetura de Nini Andrade Silva.

Em 2019, os dois hotéis da marca tiveram uma taxa de ocupação média anual "entre os 90 e os 98%", adiantou a diretora geral, e o preço médio por quarto rondou os 120 e os 130 euros.

"Acho que as localizações e os `designs` distintos ajudam na venda dos hotéis", defendeu Vera Rosado.

O próximo projeto do grupo é o Hotel dos Reis, também na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, que à partida terá 54 quartos e um investimento estimado de 15 milhões de euros.

Segue-se a expansão do hotel WC, de 41 quartos para 83, resultante da recuperação de um edifício contíguo ao do hotel.

Estão também previstos outros dois projetos em Lisboa e o primeiro fora da capital, no Porto, "que vai ter também uma localização `premium`", esclareceu a responsável.

"Gostávamos também de estar noutras capitais europeias, acho que isso é o sonho de qualquer unidade hoteleira. Sempre se falou de irmos para Londres, ou Barcelona (....), mas acho que isso também será lá mais para a frente. Mas claro que seria uma ambição", acrescentou.

Vera Rosado notou que ingleses, alemães e franceses continuam a ser as nacionalidades que mais predominam entre os hóspedes da marca, contudo há mercados emergentes, como por exemplo, os russos, americanos e canadianos.

Após alguns constrangimentos que atrasaram a abertura do Madalena Beautique Hotel, a inauguração acontece na próxima quinta-feira, 16 de janeiro, em plena "época baixa" para a hotelaria, numa cerimónia que contará com a presença, entre outros convidados, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.