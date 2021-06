Terminal 2 do aeroporto de Lisboa reabre na quinta-feira

"Com o aumento de tráfego, ainda que reduzido comparado com valores de 2019, a ANA Aeroportos de Portugal decidiu proceder à reabertura do T2 [terminal 2] no próximo dia 01 de julho", avançou a empresa que gere o aeroporto em comunicado.

O terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado tem a operação suspensa desde 30 de março de 2020, uma vez que, no início da crise provocada pela pandemia de covid-19, os voos comerciais deste terminal foram realocados no terminal 1, tendo o "espaço sido utilizado, unicamente, para voos especiais de apoio ao SNS e voos humanitários".

No comunicado hoje divulgado, a ANA informa os passageiros de "que o `check-in` e embarque das viagens marcadas a partir das 04:00 do dia 01 de julho, através das companhias áreas Blue Air, EasyJet, Norwegian, Transavia e Ryanair serão efetuados no T2, pelo que devem deslocar-se para este terminal".

Já os passageiros com voo marcado com a Wizzair "devem verificar, com a companhia aérea, qual o terminal de embarque".

A ANA acrescenta que, durante o período em que este terminal esteve sem atividade comercial, devido à situação pandémica, a empresa "teve oportunidade de iniciar intervenções de melhoramento e modernização [...], nomeadamente, a expansão da área de embarque Non-Schengen, a reformulação e ampliação de instalações sanitárias e a criação de uma nova área de espera".

Em parceria com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), estarão disponíveis cinco `egates` de controlo de fronteira, para passageiros maiores de idade, com passaporte eletrónico europeu ou cartão de cidadão português, acrescenta a ANA.

Os aeroportos nacionais receberam 739 mil passageiros em abril, menos 86% do que em igual mês de 2019, mas acima do registado em abril de 2020, quando a pandemia parou o tráfego nos aeroportos, revelou o INE no dia 21 de junho.