Terminal de Cruzeiros de Lisboa distinguido como melhor da Europa

Lisboa concorreu com os terminais de Civitavecchia, Amesterdão, Limassol, Málaga, Barcelona, Kiel, Mónaco, Oslo, Rostock-Warnemunde, Portsmouth, Valletta e Zadar, mas a distinção de Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa acabou no porto português. O projeto da autoria do arquiteto Carrilho da Graça para Administração do Porto de Lisboa (APL) foi reconhecido pelos World Cruise Awards, que distinguem os melhores exemplos de boas práticas no setor do Turismo.





, especialmente numa fase em que a APL está a desenvolver um conjunto de ações no âmbitonomeadamente ao, sublinha António Caracol, administrador do Porto de Lisboa.





E acrescenta: “Por isso, acreditamos fortemente que Lisboa – como porto e destino de cruzeiros – garante uma resposta sustentável aos desafios presentes e futuros”.







O Terminal de Cruzeiros de Lisboa tem uma área de 13.800 m2 e um cais com 1.490 metros de comprimento, com capacidade para receber navios de vários tipos e dimensões com um calado de até 12 metros.







Com um investimento que ascendeu a cerca de 28 milhões de euros, inaugurado no dia 10 de novembro de 2017, o terminal conjuga os critérios de “flexibilidade, acessibilidade, segurança, qualidade ambiental e conforto” para quem chega e quem parte.





“Esta distinção vem destacar as excecionais condições que Lisboa dispõe para acolher navios e passageiros de cruzeiro com exigências cada vez maiores, prestando, assim, um serviço de excelência a quem visita a capital portuguesa”, observa António Caracol.







Em comunicado, a APL realça a infraestrutura como peça fundamental para o turismo que estabelece a ligação “entre a cidade e o rio de forma harmoniosa” e “posiciona Lisboa entre os portos mais bem servidos no que a atividade de cruzeiros diz respeito”.