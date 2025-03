Tesla arranca sessão de Wall Street em queda livre e valor das ações já é metade desde novembro

(em atualização)





Cerca das três da tarde (GMT), as ações da Tesla caíam já 8,87% para 239,51 dólares.O valor da empresa em mercado era cerca de 700 mil milhões de dólares, metade do que valia em dezembro e depois da eleição do novo presidente norte-americano, Donald Trump, de cuja Administração passou a fazer parte com a incumbência do DOGE, departamento que está a cortar custos na estrutura federal dos Estados Unidos.