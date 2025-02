Tesla em apuros? Ações mergulham mais de 9% após queda de vendas na Europa

As vendas da Tesla em janeiro, que cresceram mais de um terço nesse mês, de acordo com Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.As vendas da empresa na UE, na Associação Europeia de Comércio Livre e no Reino Unido caíram mais de 45 por cento em janeiro. Os dados indicam que a Tesla vendeu 7.517 unidades no primeiro mês deste ano, em comparação com 15.130 veículos em janeiro de 2024.Já no ano passado,. A empresa de Elon Musk tem enfrentado uma forte concorrência no mercado europeu graças a fabricantes chineses e de outros países.

Esta quebra nas ações da Tesla fez com que a avaliação da empresa voltasse a ser inferior a um bilião de dólares pela primeira vez desde novembro de 2024.

Ouvido pela BBC, Russ Mould, diretor de investimentos da sociedade AJ Bell, explicou que o fabricante chinês BYD tem vindo a registar grandes progressos, em parte porque inclui algumas caraterísticas que custam mais a outros fabricantes.Essa pode, no entanto, não ser a única explicação para a queda atual na Tesla.

Russ Mould acredita que alguns compradores de automóveis podem estar a agir por uma “questão de princípios”, tendo em conta as intervenções políticas de Musk.

Apoiante da extrema-direita alemã





Nos Estados Unidos,principalmente pelo seu papel na redução dos fundos de desenvolvimento do país e pelos esforços para reduzir drasticamente o financiamento federal.No Reino Unido também tem sido alvo de críticas, nomeadamente depois de ter apoiado o ativista de extrema-direita Stephen Yaxley-Lennon, também conhecido como Tommy Robinson, e criticado repetidamente o primeiro-ministro Keir Starmer.No resto da Europa a posição quanto a Elon Musk é igualmente controversa, especialmente depois de este, felicitando o seu líder por ter conquistado o segundo lugar nas eleições.

"Pensamos que a Tesla está claramente a enfrentar desafios na Europa e que os problemas ligados à imagem de Musk estão a acentuar os ventos contrários", considerou Dan Ives, da Wedbush Securities, ouvido pela agência France Press.

Musk vai estar na primeira reunião de gabinete de Trump

O preço das ações da Tesla tinha subido após as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos, com os investidores a apostarem que a proximidade de Elon Musk a Donald Trump poderia ser boa para as suas empresas. Agora, porém, a opinião parece ter-se alterado.Esta quarta-feira, pouco mais de um mês após o seu regresso ao poder,, com o objetivo de implementar o seu programa.Musk, líder do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), estará presente como "funcionário especial do governo" e "conselheiro sénior do presidente", explicou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

