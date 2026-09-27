Tesouro dos EUA reivindica sucesso da campanha para isolar Teerão

"Por minha determinação, foram enviadas equipas para todo o mundo para discutir com países e exigir medidas contra o regime iraniano", escreveu Scott Bessent na rede social X, no sábado. "Estes esforços estão a dar frutos", acrescentou.

Bessent citou a suspensão dos voos da companhia privada iraniana Mahan Air pela Turquia e por Omã, bem como a interrupção de todos os voos das companhias iranianas através dos Emirados Árabes Unidos.

Abu Dhabi tinha anunciado esta medida na quinta-feira, para cumprir as novas sanções norte-americanas dirigidas ao setor aéreo iraniano.

Bessent destacou ainda medidas contra bancos iranianos.

O Banco Central dos Emirados proibiu, na quarta-feira, as agências do banco estatal Melli de realizar qualquer transação com o Irão, acusando-as, entre outras coisas, de violarem as leis contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

A entidade reguladora bancária da Turquia revogou, na semana passada, a licença do banco Mellat no país, invocando uma disposição da lei bancária relativa à estabilidade do sistema financeiro.

O subsecretário do Tesouro responsável pelo combate ao financiamento do terrorismo, Jonathan Burke, realizou uma viagem de duas semanas pelo Médio Oriente e pela Europa, e o Tesouro dos EUA manteve conversações com mais de 50 países, segundo o diário norte-americano Wall Street Journal.

Os Estados Unidos colocaram sob sanções o setor aéreo do Irão no início de setembro, e advertiram as empresas estrangeiras que iriam sofrer consequências se lhe prestassem assistência.

Bessent anunciou em 21 de setembro que as empresas tinham três dias para adotar medidas em conformidade.

No entanto, as pequenas companhias iranianas continuam a operar voos para o estrangeiro, especialmente para a China, que se recusa a ceder às pressões americanas.

Na sexta-feira, o Irão advertiu que os países da região devem assegurar as operações das companhias aéreas iranianas para manterem os mesmos privilégios.

"A nossa estratégia nesta matéria é clara: os voos na região devem estar abertos a todos, ou a ninguém", afirmou Mohammad Mokhber, conselheiro do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei.

Também o aeroporto de Najaf, no Iraque, anunciou na sexta-feira a suspensão das ligações com o Irão, citando "diretrizes oficiais" das autoridades iranianas competentes, embora sem fazer menção explícita às sanções de Washington.

O diretor do aeroporto de Teerão, Ramin Kashef-Azar, disse à agência de notícias oficial iraniana IRNA que se mantinham voos de companhias locais para vários destinos, incluindo China, Arménia, Rússia, Sudeste Asiático e Turquia.

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