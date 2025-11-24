TGV entre Porto e Oiã coloca casas e negócios em risco

O futuro traçado de alta velocidade entre o Porto e Oiã tem no caminho uma centena de casas e quase três dezenas de empresas em linha de demolição, o que deixa muita gente de coração nas mãos.

Foto: Nuno Patrício - RTP

No Porto e em Gaia, a nova estação para o TGV deve ficar em Vilar do Paraíso e muitos moradores afetados já receberam a notícia. Aguardam agora as cartas que devem trazer a notícia das demolições.
Apesar de não haver datas nem um percurso ainda fechado para o TGV, os dias são difíceis para quem sente a casa ou o negócio em risco.

Em Gaia, o presidente Luís Filipe Meneses decidiu criar um grupo de trabalho para discutir o traçado do TGV no concelho.
O autarca do Porto, Pedro Duarte, vai analisar esta semana o estado do projeto do TGV com a Infraestruturas de Portugal e com as empresas que vão definir e construir a linha.
