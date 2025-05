Thinking Heads entra em Portugal com AMP e quer exportar talento nacional

"Ajudamos organizações a atingir seus objetivos por meio de talentos, através das pessoas mais talentosas do mundo", afirma, em entrevista à Lusa, o `partner` (parceiro) da Thinking Heads Global Iván Abanades.

Agora "temos certeza de que podemos obter e agregar muito valor em Portugal porque também estamos a trabalhar com vozes portuguesas para ajudá-las a se tornarem mais influentes e também exportar talentos portugueses para todo o mundo", acrescentou o responsável.

"Iniciámos as nossas operações há 20 anos e já trabalhamos em Portugal há algum tempo, mas não diretamente e não com um foco forte no país, mas sim a partir da Espanha e com uma visão reativa", explica Iván Abanades.

"Percebemos que Portugal emergiu como um polo estratégico para inovação e negócios e está a tornar-se um destino global para grandes eventos e diálogos intelectuais, e decidimos avançar em Portugal para entrar nesse ecossistema dinâmico", prossegue o parceiro da Thinking Heads Global.

"Há uma procura crescente por liderança de pensamento", aponta.

A Thinking Heads tem uma rede de mais de 5.000 oradores de referência em várias áreas, desde a política, economia, inteligência artificial (IA), entre outros.

Esta plataforma de talentos conta com personalidades como o historiador, filósofo e escritor Yuval Noah Harari, o futurista Ian Khan, o ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Jean-Claude Trichet, o nobel da Economia Joseph Stiglitz, o antigo presidente da Comissão Europeia José Manuel Barroso ou Carly Fiorina, ex-presidente executiva (CEO) da HP (Hewllet Packard), entre outros.

No caso português, entre os nomes que constam da Thinking Heads estão os ex-governantes Paulo Portas, Pedro Passos Coelho e Marta Temido, como também o economista Daniel Traça, o advogado João Vieira de Almeira, o neurocientista António Damásio, a cientista e investigadora Elvira Fortunato e o médico Nuno Lobo Antunes, entre muitos outros.

"Esperamos contribuir para o discurso nacional, especialmente em tópicos-chave como sustentabilidade, transformação digital, inteligência artificial, liderança e cultura", sublinha Iván Abanades.

O foco principal "são as discussões corporativas e, através desta parceria sólida e do recrutamento de especialistas locais, iremos procurar construir uma presença sólida e gerar valor, especialmente para empresas, instituições e todos os tipos de público em Portugal", acrescenta.

Para a presidente executiva (CEO) da AMP Associates, Rita Serrabulho, esta parceria com a Thinking Heads "é uma oportunidade extraordinária para acrescentar valor" aos serviços de comunicação estratégica da consultora portuguesa.

"Num momento em que o conhecimento, a inspiração e a partilha de ideias se tornam cada vez mais determinantes para o progresso das empresas e da sociedade, esta plataforma oferece-nos uma janela para o mundo e para os principais protagonistas do pensamento global", salienta, referindo ainda que "é também a oportunidade de valorizar o imenso talento português" em vários setores.

Iván Abanades sublinha que a AMP é um "parceiro forte" para o mercado português porque disponibilizam um enorme conhecimento do país e dos líderes de pensamento.

"Por isso podemos ter um mapa de talentos facilmente e podemos detetar os líderes com quem precisamos trabalhar em um espaço específico", remata o `partner`.

A Thinking Heads é uma consultora especializada no posicionamento e influência de organizações e líderes e desenvolve e implementa soluções desenhadas para aumentar a capacidade de influência de pessoas e instituições, com base no conhecimento que são capazes de gerar, de acordo com a entidade.