TikTok ganha terreno nos jovens com perda de influência do Facebook

O Reuters DNR 2023 é o 12.º segundo relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) e o 9.º relatório a contar com informação sobre Portugal, em que participam 46 países.

"Com o interesse e a confiança nas notícias a caírem em muitos países, a recessão económica colocou mais pressão sobre os modelos de negócios de notícias", refere o estudo.

A edição deste ano do Reuters DNR 2023 "fornece evidências de que as audiências de notícias estão a tornar-se mais dependentes das plataformas digitais e sociais, pressionando ainda mais os modelos de negócio baseados em anúncios e assinaturas" de organizações de media "num momento em que os gastos das famílias e das empresas estão sendo espremidos".

O relatório documenta "como o conteúdo assente em vídeo, distribuído através de redes como TikTok, Instagram e Youtube estão a tornar-se mais importantes para as notícias", especialmente no sul, enquanto plataformas como o Facebook "estão a perder influência".

Tanto o interesse como a confiança nas notícias "continuam a cair em muitos países à medida que a conexão entre jornalismo e a grande parte do público continua a se desgastar", refere o estudo, apontando que "há evidências" que o público continua a evitar seletivamente histórias importantes "como a guerra da Ucrânia e a crise do custo de vista", na tentativa de reduzir o consumo de notícias que consideram deprimentes e proteger a sua saúde mental.

Estas são algumas das conclusões da 12.ª edição do relatório, que está disponível em www.digitalnewsreport.org/2023.

Segundo o estudo, o Facebook está a tornar-se "muito menos importante como fonte de notícias" e, inerentemente, isso tem uma implicação como motor do tráfego nos `sites` de notícias.

"Apenas 28% dizem ter tido acesso a notícias via Facebook em 2023 em comparação com 42% em 2016", conclui o estudo, referindo que este "declínio" é explicado, em parte, pela menor relevância da rede social como fonte das notícias e, por outra, pelo papel das redes sociais baseadas em vídeo, como o Youtube e o TikTok, que estão cada vez mais a capturar grande parte da atenção dos utilizadores mais jovens.

Por exemplo, o consumo semanal de notícias no Twitter "permaneceu relativamente estável na maioria dos países após a aquisição [deste] por Elon musk, com o uso alternativo de redes como o Mastodon extremamente baixo", refere.

Agora, o TikTok "é a rede social que mais cresce no nosso estudo" e é usada por 44% dos jovens na faixa etária entre os 18 e os 24 anos "para qualquer finalidade (20% para notícias)".

O TikTok, que é propriedade da chinesa ByteDance, "é mais usado em partes da Ásia, América Latina e África".

Os utilizadores do TikTok, Instagram e Snapchat tendem a prestar "mais atenção" a celebridades e `influencers` [influenciadores das redes sociais] do que a jornalistas ou empresas de media quando se trata de tópicos de notícias.

Isto "marca um forte contraste" com as redes sociais como Facebook e Twitter, onde as empresas de notícias ainda atraem atenção e lideram conversas.

Paralelamente, "as preferências declaradas pelas audiências para visitar diretamente `sites` de notícias continuam em declínio", aponta.

Entre os 46 mercados em análise no estudo, a proporção daqueles que afirmam que o seu principal ponto de acesso é feito através do `site` de notícias ou uma `app` (aplicação) caiu de "32% em 2018 para 22% em 2023, enquanto a dependência no acesso às redes sociais aumentou", constata o estudo.

O Reuters Institute Digital News Report 2023 (Global) tem como autores Nic Newman, Richard Fletcher, Kirsten Eddy, Craig T. Robertson e Rasmus Kleis Nielsen.

O OberCom - Observatório da Comunicação, enquanto parceiro estratégico, colaborou com o RISJ na conceção do questionário para o mercado português, bem como na análise e interpretação dos dados.

O tamanho total da amostra é de 93.895 adultos, com cerca de 2.000 por mercado.

O trabalho de campo foi realizado no final de janeiro/início de fevereiro deste ano e o inquérito foi realizado `online`.

Os 46 mercados são EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Irlanda, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Suíça, Áustria, Hungria, Eslováquia, República Checa, Polónia, Croácia e Roménia.

Inclui ainda Bulgária, Grécia, Turquia, Coreia do Sul, Japão, Hong Kong, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Taiwan, Tailândia, Singapura, Austrália, Canadá, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, México, Nigéria, Quénia e África do Sul.