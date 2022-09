TikTok ultrapassa Google e torna-se o motor de busca preferido da geração Z

Por quase duas décadas, o Google dominou o comportamento de busca do consumidor. Pesquisar no Google tornou-se tão natural entre os utilizadores da internet que deu nome ao verbo: Googlar (inpirado do inglês To Google).







Mas a geração Z, nascida nos finais dos anos 90 e primeira década do século XXI, está a preferir a rede social TikTok. Os conteúdos, à base de imagem e vídeos tornam-se mais apelativos e viciantes. "TikTok it" pode mesmo tornar-se no novo slogan da Geração Z para "pesquisar" online.







Os dados são do gigante Google e foram publicados pela primeira vez na TechCrunch . Revelam que", continuou. "Estes usuários vão para o TikTok ou Instagram afirmou o vice-presidente, Prabhakar Raghavan, que administra a organização Knowledge & Information do Google.

A investigação sugere que as pessoas com 15-20, desenvolvem períodos de atenção mais curtos do que nunca, e por isso querem dados mais rápidos, mais rápidos do que até mesmo o Google pode fornecer.





O TikTok consiste num fluxo de dados em formato de pequenos vídeos que. O apelo do TikTok é que, onde os usuários não sabem o que esperar, onde as opções de pesquisa são mais relacionáveis, convenientes e experimentais.

O uso de vídeo é especialmente atraente para os usuários da Geração Z, que podem obter rapidamente informações sobre tudo o que desejam saber sobre uma determinada tendência, lugar ou moda.

Google contra-ataca



No entanto, o gigante está a tentar contrariar a fuga de utilizadores ao desenvolver um novo recurso chamado "Multisearch" que permite aos usuários pesquisar com uma combinação de texto e imagem valorizando uma experiência mais visual.







"Continuamos a aprender, repetidamente, que os novos usuários da Internet não têm as expectativas e a mentalidade com a qual nos acostumámos" sublinhou Raghavan. E acrescenta que "as perguntas que eles fazem são completamente diferentes".





"Esta geração não tende a digitar palavras-chave de assuntos, mas procuram descobrir conteúdo de maneiras novas e mais imersivas", observou o executivo.





Para já, o motor de busca Google foi reservado para as informações mais sérias.