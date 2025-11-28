Timor-Leste destaca acordo aéreo com Macau para início de voos diretos para a Grande Baía

Num discurso no Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau), que abriu uma sessão de promoção do investimento em Timor-Leste, o ministro timorense para o Planeamento e Investimento Estratégico (MPAE), Gastão Francisco de Sousa, sublinhou a importância do acordo, pela "possibilidade de estabelecer ligações aéreas diretas entre Timor-Leste, Macau e a Grande Baía".

O voo semanal entre Díli e Xiamen, na província chinesa de Fujian, "continua a reforçar as ligações" entre Timor-Leste e China, sublinhou o dirigente, referindo-se à única rota aérea direta entre os dois países, inaugurada em fevereiro.

A Grande Baía é um projeto de Pequim que tem como objetivo criar uma metrópole mundial a partir das regiões administrativas especiais chinesas de Macau e de Hong Kong e outras nove cidades da província vizinha de Guangdong, onde habitam mais de 80 milhões de habitantes.

Referindo-se ainda ao plano de ação trienal do Fórum de Macau, o ministro timorense destacou as medidas previstas no setor financeiro ao incluir o "uso da moeda chinesa, o renminbi (RMB), no comércio bilateral", e saudou "a abertura dos mercados financeiros chineses ao investimento externo".

"Para Timor-Leste, esta cooperação permitiria apoiar a comunidade empresarial chinesa em Díli, reforçar fluxos de investimento e aprofundar a integração regional, sobretudo no contexto da ASEAN [Associação de Nações do Sudeste Asiático]", organização à qual Timor-Leste aderiu formalmente em outubro.

O líder do Governo de Macau, Sam Hou Fai, destacou na semana passada a prioridade dada à "promoção do renmimbi" nas trocas comerciais com os mercados lusófonos.

O chefe do Executivo da região administrativa especial chinesa recordou que, em maio, os bancos centrais da China e do Brasil assinaram um memorando de cooperação estratégica financeira e renovaram um acordo bilateral de linhas de câmbio nas moedas locais.

Pequim, uma das principais capitais promotoras do Brics Pay -- sistema de pagamentos dos BRICS, alternativo ao Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT, dominado pelo dólar, e instrumento usado frequentemente pelo Ocidente para a imposição de sanções), tem procurado internacionalizar o renmimbi, moeda que não é inteiramente convertível em outras moedas.

Pequim impõe um rígido controlo ao fluxo de capitais, sobretudo para fora do país.

Gastão Sousa, que está em Macau quando Timor-Leste comemora os 50 anos da proclamação unilateral da independência em 28 de novembro de 1975, saudou ainda o aprofundamento da "cooperação prática com a China em vários setores prioritários".

"Nas pescas, trabalhamos com a Direção-Geral de Pescas para garantir que a cooperação no âmbito do Fórum de Macau esteja alinhada com a nossa Política para a Economia Azul, acolhendo investimentos de grande dimensão, como o projeto da Guangxi Yanxi Fishery Development, através da Timor Sea Fishery Development, num valor equivalente a 685 milhões de dólares [591,2 milhões de euros]", pontuou o ministro.

Já no setor da agricultura, o governante timorense sublinhou a importância da cooperação entre sete municípios de Timor-Leste e a província de Hunan, na China, especialmente na produção de arroz e no desenvolvimento turístico agrícola.

"Acolhemos igualmente o investimento plurifásico do Grupo Caizi China, no valor de mil milhões de dólares [863,2 milhões de euros], já iniciado com a construção da fábrica de manufatura em Ulmera e do `resort` integrado em Tíbar, Liquiçá", concretizou.

O governante deixou um convite às entidades oficiais de Macau e aos empresários presentes na sessão a explorarem "oportunidades nos setores do turismo, agricultura, energia renovável, economia azul, serviços digitais, transporte e logística" e ainda à construção de parcerias nos setores do conhecimento e da tecnologia.