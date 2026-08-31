Timor-Leste e Austrália realizam fórum empresarial para reforço de relações comerciais

"Timor-Leste está aberto aos negócios. A nossa adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático ampliou o nosso mercado e reforçou a confiança na nossa economia", disse, em comunicado divulgado à imprensa, o vice-primeiro-ministro coordenador dos Assuntos Económicos e ministro do Turismo e Ambiente de Timor-Leste, Francisco Kalbuadi Lay.

O encontro vai realizar-se entre 27 e 30 de outubro e inclui dois programas, nomeadamente o Invest Timor-Leste 2026, organizados pelos governos timorense e australiano, a Trade Invest Timor-Leste e a Câmara do Comércio e Indústria de Timor-Leste, e uma cimeira de negócios e investimento.

A cimeira de negócios e investimentos vai ser liderada pela Property Council do Território do Norte (da Austrália) e vai incluir sessões de informação sobre o mercado.

"A Austrália é o nosso vizinho próximo e de confiança, bem como um parceiro natural nos setores do turismo, agricultura e energia", explicou o vice-primeiro-ministro coordenador dos Assuntos Económicos.

Segundo a diretora-executiva do Property Council do Território do Norte, Ruth Palmer, a cimeira pretende reunir as "pessoas certas na mesma sala para criar ligações, parecerias reais e resultados comerciais reais".

"O norte da Austrália e Timor-Leste partilham proximidade geográfica, história e oportunidades. Esta conferência pretende transformar aquela proximidade em parcerias práticas", disse Ruth Palmer.

A embaixadora da Austrália em Timor-Leste, Caitlin Wilson, destacou que reunir empresas com o apoio de ambos os governos é uma das "formas de construir relações comerciais duradouras", salientando que as relações comerciais entre os dois países continuam a crescer.