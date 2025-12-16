Timor-Leste e Banco Asiático de Desenvolvimento assinam acordo para reabilitar estradas

"A reabilitação da estrada de 42 quilómetros entre Lospalos e Iliomar não só beneficia diretamente as comunidades ao longo do traçado, mas integra-se também no corredor rodoviário norte-sul, que liga Lospalos a Viqueque, contribuindo para a visão do Governo de uma rede rodoviária contínua em todo o território", afirmou a ministra das Finanças, Santina Cardoso, citada em comunicado.

O acordo inclui também uma subvenção de três milhões de dólares (cerca de 2,5 milhões de euros) financiado pelo Programa de Parceria para a Resiliência Comunitária do BAD, com o apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento, do Fundo Nórdico de Desenvolvimento, do Governo do Reino Unido e do Fundo Verde do Clima.

O projeto prevê a melhoria nos sistemas de drenagem, reforço de aterros, pavimentos adaptados a riscos naturais e estabilização de taludes através da bioengenharia para aumentar a segurança rodoviária.

Está igualmente prevista a reabilitação de três pontes localizadas entre Baucau e Lautém, também leste do país, para reduzir problemas causados por inundações.

"Reforçar a resiliência das comunidades é essencial para proteger vidas e meios de subsistência face a desastres e eventos climáticos extremos", disse a diretor nacional do BAD em Timor-Leste, Stefania Dina.

"Este projeto permitirá capacitar as comunidades locais para assumirem um papel de liderança no desenvolvimento de soluções sustentáveis e adaptativas que protejam infraestruturas críticas e promovam um desenvolvimento inclusivo", acrescentou.