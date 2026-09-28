Timor-Leste e Indonésia reforçam cooperação na área dos sistemas de pagamento

"O acordo estabelece uma base sólida para o desenvolvimento da conectividade dos pagamentos entre a Indonésia e Timor-Leste, incluindo a exploração do sistema QRIS Cross-Border como uma das formas de implementação da cooperação", pode ler-se num comunicado divulgado pelo BCTL.

O QRIS Cross-Border é um sistema internacional de pagamento digital desenvolvido pelo Banco da Indonésia.

A iniciativa, segundo o BCTL, pretende apoiar as "transações e as atividades económicas entre os dois países e, ao mesmo tempo, facilitar pagamentos transfronteiriços mais simples, eficientes, seguros e inclusivos".

O memorando de entendimento foi assinado entre o governador do BCTL, Hélder Lopes, e a governadora do Banco da Indonésia (BI), Destry Damayanti, à margem do Festival da Economia e Finanças e Digitais e Cimeira e Exposição Fintech da Indonésia, que decorreram sexta-feira, em Jacarta.

"O BI e o BCTL estão firmemente empenhados em fortalecer a cooperação nos sistemas de pagamento e liquidação, bem como na inovação financeira digital, nomeadamente através da troca de informações e do estreitamento das relações entre os dois bancos centrais", acrescenta o comunicado.

O BCTL lançou este mês em Díli a norma nacional de pagamentos por código QR e anunciou a intenção de desenvolver a interoperabilidade transfronteiriça com os sistemas de pagamento da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Criada em 1967, a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) é integrada pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia, Filipinas, Brunei Darussalam, Camboja, Laos, Myanmar (antiga Birmânia) e Vietname.

Timor-Leste aderiu à ASEAN em outubro de 2025, 14 anos depois de ter apresentado o pedido de admissão, e assume em 2029 a presidência da organização.