Timor-Leste e Rússia querem reforço das relações de cooperação

Segundo um comunicado do ministério timorense dos Negócios Estrangeiros enviado hoje à imprensa, o encontro realizou-se no âmbito da primeira visita oficial de um chefe da diplomacia timorense a Moscovo e dá seguimento ao encontro, em junho, entre o primeiro-ministro, Xanana Gusmão e o Presidente russo, Vladimir Putin, à margem da cimeira entre a Rússia e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

"Timor-Leste vê a Rússia como um amigo de longa data e um parceiro importante", afirma o chefe da diplomacia timorense, Bendito Freitas, citado no comunicado.

"Esperamos construir uma parceria orientada para o futuro, que traduza a nossa amizade política em cooperação concreta e benefícios tangíveis para os nossos povos", acrescenta o ministro timorense.

Os ministros concordaram reforçar o diálogo político e discutiram os progressos sobre a proposta de Acordo de Isenção de Vistos, bem como o reforço da representação diplomática, ainda segundo o texto.

O desenvolvimento do capital humano e a cooperação nos setores da agricultura e pescas, energia, ciência e tecnologia, desenvolvimento digital, turismo, segurança, gestão de desastres, comércio e investimento também foram discutidos.

"As discussões incidiram igualmente sobre os principais desenvolvimentos internacionais e regionais, tendo ambas as partes defendido uma coordenação mais estreita entre a Rússia e Timor-Leste nos organismos das Nações Unidas e no âmbito da parceria de diálogo entre a Rússia e a ASEAN", salientou, por seu lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.