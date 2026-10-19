Timor-Leste pede a indonésios para acelerar obras na pista do aeroporto de Díli

O pedido foi feito durante um encontro entre o vice-primeiro-ministro e ministro Coordenador dos Assuntos Económicos e ministro do Ambiente e Turismo, Francisco Kalbuadi Lay, e o ministro do Investimento e do Desenvolvimento Industrial e presidente da Agência de Gestão de Investimentos da Indonésia, Rosan Perkasa Roeslani.

"Durante o encontro, o Governo timorense manifestou preocupação com o ritmo de execução dos trabalhos no terreno e solicitou o apoio das autoridades indonésias para acelerar as obras", pode ler-se numa informação divulgada à imprensa pelo executivo.

A Agência de Gestão de Investimento da Indonésia é a responsável pela gestão de investimentos e participações do Estado em empresas públicas.

A empresa Waskita Karya é responsável pela obra de expansão da pista do aeroporto de Díli e de construção de infraestruturas aeroportuárias associadas.

O contrato de conceção e construção tem o valor de cerca de 72,5 milhões de dólares (62,35 milhões de euros), integrado no projeto apoiado pelo Banco Asiático de Desenvolvimento.

As obras de renovação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato integram também a construção de um novo terminal de passageiros, apoiado por vários parceiros de desenvolvimento.

"O projeto visa reforçar a capacidade e as condições operacionais do principal aeroporto internacional do país, num contexto de crescimento das ligações aéreas e de preparação de Timor-Leste para assumir a presidência da ASEAN [Associação das Nações do Sudeste Asiático] em 2029", acrescentou o Governo timorense.

O Governo de Timor-Leste lançou em maio o projeto para modernizar e aumentar a pista do aeroporto internacional de Díli.

Além do novo terminal, que vai incluir duas mangas de embarque de passageiros, o projeto inclui também a reabilitação e expansão da pista do principal aeroporto do país de 1.850 metros para 2.150.