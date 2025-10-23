Timor-Leste precisa de desenvolver economia para competir na ASEAN

"O grande problema é que nós próprios temos de descobrir o que atrasa a nossa economia. Não entramos na ASEAN para depender da ajuda que venha da ASEAN. Somos nós que temos de agir", disse o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, aos jornalistas, após um encontro com o Presidente timorense, José Ramos-Horta, no Palácio Presidencial, em Díli.

Xanana Gusmão afirmou que, para acelerar o desenvolvimento da economia nacional, Timor-Leste vai criar o Banco Nacional de Desenvolvimento de Timor-Leste, para apoiar o setor privado e os empresários nacionais através da concessão de crédito.

"Vemos que já há muitos timorenses envolvidos no setor privado, mas não têm dinheiro. É precisamente por falta de recursos que, no próximo ano, haverá fundos disponíveis para os apoiar", afirmou Xanana Gusmão.

O primeiro-ministro mostrou-se preocupado com o facto de o país depender excessivamente das importações, salientando que Timor-Leste pode aumentar a sua produção, mas que o setor privado ainda é fraco e concentra-se, sobretudo, no setor da construção.

"Não podemos entrar na ASEAN a pensar que já podemos ficar descansados e que a ASEAN tratará de tudo por nós. Não é assim", sublinhou Xanana Gusmão.

A ASEAN e Timor-Leste concluíram, esta semana, as negociações sobre o Acesso aos Mercados, com vista à integração de Timor-Leste no Acordo sobre o Comércio de Mercadorias da ASEAN (ATIGA).

O ATIGA visa assegurar o livre fluxo de mercadorias entre estados-membros, reduzir taxas e impostos aplicados a bens importados, diminuir custos para as empresas, aumentar o comércio e criar economias de escala.

Por exemplo, Brunei, Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia eliminaram 99,65% das tarifas aduaneiras no comércio dentro da ASEAN, enquanto Camboja, Laos, Myanmar e Vietname reduziram 98,96%.

O primeiro-ministro e o Presidente timorense partem sexta-feira para Kuala Lumpur, na Malásia, para participarem no domingo na cerimónia de adesão formal de Timor-Leste e na cimeira de chefes de Estado e de Governo da organização asiática.

"No dia 26 de outubro, tornamo-nos membros da ASEAN. Informei o Presidente da República de que tudo o que era necessário foi cumprido, tanto por parte do parlamento, como do Governo. Está tudo concluído", declarou Xanana Gusmão.

Timor-Leste vai tornar-se no domingo o 11.º Estado-membro da ASEAN, 14 anos depois de ter apresentado o pedido de admissão.

A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas, e integrada mais tarde pelo Brunei Darussalam, Camboja, Laos, Myanmar e Vietname.