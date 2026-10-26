Timor-Leste procura reforçar benefícios económicos da ASEAN e prepara presidência de 2029

"Estamos a assistir a muitas mudanças neste momento. No entanto, precisamos de reforçar a nossa visão e encarar a situação atual de forma realista", declarou Bendito Freitas, em resposta a uma pergunta da Lusa sobre o impacto económico da integração de Timor-Leste na ASEAN.

"Agora, a questão é como nos preparamos adequadamente para contribuir de forma mais significativa para a cooperação económica", salientou.

Bendito Freitas recordou que, após tornar-se membro de pleno direito da ASEAN, em 2025, Timor-Leste passou a dispor de novas oportunidades para desenvolver a cooperação económica com os Estados-membros e parceiros internacionais, para aprofundar a integração económica e regional.

O governante sublinhou que Timor-Leste deve continuar a reforçar a preparação interna, acompanhando as mudanças em curso e avaliando de forma realista a situação económica do país, para poder participar de forma mais eficaz nos mecanismos de cooperação da ASEAN.

O ministro falava à Lusa à margem da quinta reunião de coordenação interministerial de preparação da presidência de Timor-Leste da ASEAN, em 2029.

A reunião foi presidida pelo primeiro-ministro, Xanana Gusmão, e contou com a a participação dos membros do Governo e de equipas técnicas.

Durante a reunião, os membros do Governo discutiram os preparativos para que Timor-Leste possa acolher e liderar a cimeira da ASEAN em 2029, incluindo necessidades ao nível das infraestruturas, logística e capacidade institucional.

Bendito Freitas explicou também que o vice-primeiro-ministro para os Assuntos Económicos, Francisco Kalbuadi Lay, apresentou uma atualização sobre as infraestruturas consideradas essenciais para esta preparação, incluindo o novo centro de convenções de Díli, o desenvolvimento do setor da hotelaria e o aeroporto.

Além das infraestruturas, a preparação para a Presidência da ASEAN exigirá uma forte coordenação entre ministérios, equipas técnicas e instituições relevantes, para assegurar a disponibilidade de recursos humanos, capacidade diplomática, programação de atividades e apoio logístico.

Segundo Bendito Freitas, a Presidência da ASEAN em 2029 representa uma responsabilidade de grande importância para Timor-Leste, que terá de se preparar em diversas áreas para exercer funções de liderança regional e contribuir para o reforço da cooperação entre os Estados-membros.

O país aderiu à ASEAN, organização para a cooperação económica, política, social e cultural entre os países do sudeste asiático, em 26 de outubro de 2025, 14 anos após ter apresentado o pedido de admissão.

A ASEAN foi fundada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas. Posteriormente, juntaram-se outros países como Brunei Darussalam, Camboja, Laos, Mianmar (antiga Birmânia), Vietname e, desde o ano passado, Timor-Leste.

Com uma população combinada de 676,6 milhões de habitantes, a ASEAN constitui a terceira região mais populosa do mundo, depois da Índia e da China.



