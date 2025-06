Timor-Leste reabilita sistemas de irrigação para aumentar produção de arroz

"Como todos sabemos, para aumentar a produção alimentar no país, há vários fatores que contribuem. Um deles é a irrigação. As infraestruturas básicas no setor agrícola são, antes de mais, as de irrigação", afirmou o ministro da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas (MAPPF), Marcos da Cruz.

O ministro falava aos jornalistas após a assinatura do contrato do projeto de construção do sistema de irrigação entre o Governo timorense e uma empresa chinesa, com um orçamento de cerca de 10 milhões de dólares (cerca de 8,6 milhões de euros).

O projeto prevê recuperar os sistemas de irrigação de 468 hectares de terra situados entre os municípios de Lautém e Viqueque. A obra deverá estar concluída no prazo de 24 meses.

Para o ministro Marcos da Cruz, a irrigação é um dos elementos fundamentais para o aumento da produção agrícola.

O Ministério da Agricultura já tinha lançado no início do ano o projeto para reabilitar os sistemas de irrigação no município de Bobonaro.

O diretor nacional de Agricultura, Horticultura e Proteção de Plantas, Lúcio Nuno, explicou que atualmente Timor-Leste utiliza um total de 34.648,01 hectares de arrozais no território nacional.

O programa do Governo visa criar condições para aumentar a área de arrozais com acesso à irrigação até aos 50.000 hectares, até 2028.

O diretor nacional espera que até dezembro deste ano a área de arrozais com irrigação possa ser expandida para cerca de 35.000 hectares.

"Estamos atualmente a implementar o plano. Em 2025, há um programa em curso para distribuir tratores, máquinas de sementeira de arroz e também máquinas de colheita aos agricultores que têm arrozais", afirmou.