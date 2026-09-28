Timor-Leste vai ter Centro de Excelência em Petróleo e Gás, Ciência e Tecnologia

O Centro de Excelência em Petróleo e Gás, Ciência e Tecnologia vai ser instalado na Base de Apoio do Suai, na costa sul de Timor-Leste, e deverá ser implementado num período de 36 meses.

O desenvolvimento do centro pretende "reforçar a formação especializada de trabalhadores timorenses e desenvolver no país competências técnicas orientadas para as necessidades do setor energético e de outras atividades industriais", pode ler-se na informação do executivo timorense.

"A infraestrutura deverá integrar espaços de formação especializados, com programas reconhecidos internacionalmente e sistemas de aprendizagem alinhados com os padrões utilizados na indústria", salienta o Governo.

No âmbito do acordo, a Timor GAP vai conceber e construir as infraestruturas e respetivos equipamentos, enquanto a Cegelec vai prestar apoio técnico na preparação dos programas de formação segundo a organização internacional que define referenciais de formação, qualificação e segurança dos trabalhadores do setor energético.

"O desenvolvimento destas competências acompanha a preparação técnica de projetos destinados ao aproveitamento dos recursos de gás natural de Timor-Leste e à criação das infraestruturas necessárias para a sua ligação à costa sul", acrescentou o Governo.

As autoridades timorenses estão a desenvolver no sul do país o Tasi Mane, um projeto que prevê a construção de infraestruturas para desenvolver a indústria petrolífera e que inclui uma base logística, uma refinaria e uma planta de gás natural liquefeito.

Para desenvolver o projeto Tasi Mane, as autoridades timorenses estão empenhadas em encontrar uma solução que permita o desenvolvimento do campo Greater Sunrise com ligação direta a Timor-Leste.

A ligação do gasoduto ao sul de Timor-Leste é considerada, pelas autoridades timorenses, como estratégica para o crescimento económico do país.