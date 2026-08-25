Timor-Leste vai ter inventário de locais de interesse geológico para turistas

"Considero este acordo um passo importante para reforçar a cooperação institucional, particularmente no trabalho de elaboração do Inventário Nacional do Património Geológico, que resultará na criação de uma base de dados de áreas de importância geológica e com valor de património geológico", afirmou o presidente do Instituto de Geociências de Timor-Leste, Job Brites.

Job Brites falava na cerimónia de assinatura do memorando de entendimento, realizada no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, em Díli.

Para o responsável, a assinatura representa o primeiro passo de um percurso de cooperação para reforçar o conhecimento científico, promover o turismo geológico e valorizar o património geológico e natural de Timor-Leste para as gerações atuais e futuras.

Job Brites destacou também que o memorando é um compromisso e uma ação concreta para valorizar, proteger e promover o património geológico existente no país.

No âmbito do memorando, o Instituto Geociências de Timor-Leste vai dar à Autoridade do Turismo apoio técnico e científico para identificar, avaliar e cartografar locais para os promover como turísticos.

Timor-Leste tem, por exemplo, fósseis de ictiossauros e pterossauros (repteis que existiram na altura dos dinossauros), no município de Bobonaro.

A Autoridade do Turismo vai ter o papel de promover aqueles locais aos turistas.

O presidente da Autoridade do Turismo, Virgílio Smith, sublinhou que o memorando constitui um primeiro passo no programa de promoção de Timor-Leste como destino turístico de referência mundial e também no contexto da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

"Conhecemos os sítios históricos e pré-históricos e agora estão também a ser descobertos importantes sítios geológicos. Estes constituem um património turístico capaz de atrair visitantes, cientistas e investigadores para desenvolverem as suas atividades e conhecerem melhor a riqueza de Timor-Leste", disse Virgílio Smith.