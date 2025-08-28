Todos os membros do BCE foram a favor da manutenção das taxas de juro em julho

Além disso, o Conselho do BCE acreditava que em setembro seria possível entender melhor como as tarifas, guerras e a valorização do euro afetariam a economia da zona do euro.

Um membro do Conselho do BCE opinou que "as condições atuais também seriam consistentes com um novo corte nas taxas de juros devido aos riscos crescentes de queda para o crescimento e a inflação".

No geral, o BCE considerou melhor aguardar por mais informações e pela resolução de parte da incerteza, particularmente a relacionada com as tarifas americanas.

"Não houve pressão imediata para alterar as taxas de juros na reunião", acrescenta a ata da reunião do final de julho.

O Conselho do BCE considerou que as taxas de juros estavam em "território neutro", sem impulsionar nem conter o crescimento, após oito cortes nas últimas nove reuniões, considerando também que "as condições financeiras permanecem relativamente estáveis".

Os dados económicos disponíveis desde a reunião do início de junho também confirmaram que "a inflação e as perspetivas de inflação estão em uma boa posição" para que a inflação se estabilize na meta de 2% no médio prazo.

Após uma pausa nos encontros em agosto, a próxima reunião do BCE realiza-se entre 10 e 11 de setembro, em Frankfurt.