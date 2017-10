Todos os trabalhadores vão pagar menos IRS em 2018

Os parceiros sociais podem vir a discutir um imposto extraordinário sobre o lucro das grandes empresas. Este sábado, o ministro das Finanças esteve na Antena1 para uma entrevista na qual lançou as bases para que um aumento da derrama estadual de IRC possa ser discutido em Concertação Social. É uma medida que não faz parte da proposta de Orçamento do Estado, mas que Mário Centeno admite remeter para a discussão em sede de Concertação, depois da votação orçamental.



Os partidos de esquerda que apoiam o Governo no Parlamento já lamentaram a não inclusão deste imposto extraordinário sobre os lucros das grandes empresas na proposta de OE2018. O Bloco de Esquerda renovou hoje mesmo a garantia de que vai insistir nessa medida durante a discussão do Orçamento na especialidade.



Contrariando as críticas lançadas pela oposição parlamentar a propósito das alterações preconizadas para o regime de recibos verdes, o governante afirma nesta entrevista que, tal como todos os outros contribuintes, os trabalhadores independentes também vão sentir uma redução na tributação em sede de IRS.



Mário Centeno também deixou no ar a ideia de que, na discussão da especialidade do OE2018, seja posto um ponto final nos cortes do subsídio de desemprego.