Tóquio garante que é clara imposição da taxa de 15% às exportações para os EUA

"Confirmámos com a parte norte-americana que não existem discrepâncias quanto ao entendimento de que não serão impostas tarifas recíprocas aos artigos com taxas tarifárias em vigor de 15% ou superiores, e que será imposta uma tarifa de 15% aos artigos com taxas inferiores", declarou o porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, numa conferência de imprensa.

Este imposto, que faz parte do que a Administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, designa por "tarifas recíprocas" impostas aos seus parceiros comerciais e outros territórios, entra em vigor para o Japão a partir das 13:00, hora local, de hoje, meia-noite em Washington, e estava a gerar preocupação no país asiático, devido à confusão nos seus termos.

O negociador japonês responsável, Ryosei Akazawa, viajou para Washington na terça-feira para confirmar com a Administração Trump a sintonia entre os dois países em torno da interpretação do acordo, depois de uma ordem executiva do Presidente norte-americano ter deixado dúvidas sobre a redução de certas tarifas.

Entre estas constava uma redução de 27,5% para 15% nas importações norte-americanas de veículos japoneses, cuja data de aplicação ainda não é clara.

Akazawa confirmou com os seus homólogos em Washington os termos do acordo, que não foram colocados por escrito, e ambos os países continuam a dialogar a vários níveis para garantir a aplicação do acordo, que inclui a redução de taxas para automóveis e outros produtos, assegurou Hayashi.