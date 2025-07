TotalEnergies vende 50% de portefólio de renováveis em Portugal por 178,5 milhões de euros

A operação, enquadrada no modelo de negócio da multinacional francesa para as energias renováveis, inclui ativos com uma potência total instalada de 604 megawatts (MW), e atribui ao conjunto de ativos um valor empresarial de 550 milhões de euros.

O consórcio comprador é formado pelas empresas MM Capital Partners 2 Co., Ltd., Daiwa Energy & Infrastructure Co. Ltd. e Mizuho Leasing Co., Ltd.

Após a transação, a TotalEnergies continuará a deter 50% dos ativos e manterá a sua operação.

"Estamos entusiasmados com esta parceria em Portugal, um país onde pretendemos continuar a crescer no setor das renováveis", afirmou Olivier Jouny, vice-presidente executivo da área de Renováveis da TotalEnergies, citado no comunicado.

"Esta transação permite-nos otimizar a alocação de capital nas nossas atividades integradas de eletricidade e contribuir para a melhoria da rentabilidade do setor", acrescentou.

Os ativos têm em média 16 anos e, após o termo das tarifas reguladas de que beneficiam atualmente, a TotalEnergies irá adquirir a eletricidade produzida e assegurar a sua comercialização.

A multinacional francesa contava com uma capacidade instalada bruta de produção renovável de 28 gigawatts (GW) no final de março e pretende alcançar os 35 GW até ao final de 2025, com a meta de ultrapassar os 100 terawatts-hora (TWh) de produção líquida de eletricidade até 2030.