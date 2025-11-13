Toyota anuncia investimento de dez mil milhões de dólares nos EUA em cinco anos

O anúncio surge num momento em que Washington pressiona o Japão a realizar investimentos de 550 mil milhões de dólares (474,57 mil milhões de euros) em solo norte-americano, em troca de uma redução das taxas alfandegárias impostas às empresas japonesas.

"Este investimento elevará o total dos investimentos da empresa nos Estados Unidos para cerca de 60 mil milhões de dólares [51,8 mil milhões de euros ao câmbio de hoje] desde o início das suas atividades no território norte-americano, há quase 70 anos", precisou a Toyota num comunicado.

A empresa não detalhou um calendário ou uma lista de projetos.

Em fevereiro passado, a Toyota indicou que os investimentos acumulados já realizados nos Estados Unidos ascendiam a 49 mil milhões de dólares (42,3 mil milhões de euros). O grupo emprega cerca de 50.000 pessoas no país, onde conta com 11 fábricas.

A mais recente instalação é uma fábrica de baterias em Liberty, na Carolina do Norte, criada em 2021, e representa um investimento de cerca de 13,9 mil milhões de dólares (12 mil milhões de euros), cuja produção foi formalmente iniciada na quarta-feira.

Trata-se da primeira fábrica de produção de baterias que a Toyota tem fora do Japão, criará 5.100 postos de trabalho e tem uma capacidade de 30 GWh por ano. A instalação servirá como centro da empresa para o desenvolvimento e produção de baterias de iões de lítio e contará com 14 linhas de produção de baterias destinadas a veículos híbridos elétricos, elétricos a bateria e híbridos plug-in.

O presidente da Toyota na América do Norte, Ted Ogawa, descreveu o início da produção na fábrica de baterias de Liberty e o investimento adicional de 10 mil milhões de dólares como um "momento essencial" para a empresa.

"A Toyota é uma empresa pioneira em veículos elétricos, e o seu investimento importante na fabricação nos Estados Unidos e na Carolina do Norte reforça o nosso compromisso com os funcionários, clientes, concessionárias, comunidades e fornecedores", afirmou Ogawa, citado num comunicado da empresa.

Em visita a Tóquio no final de outubro, Donald Trump já havia declarado que a Toyota planeava investir mais 10 mil milhões de dólares nos Estados Unidos.

Esse anúncio foi cautelosamente mitigado pela empresa. "O investimento deve ser contínuo (...) Embora seja difícil confirmar a exatidão do valor de 10 mil milhões, é certo que vamos realizar investimentos de grande envergadura", afirmou o diretor financeiro Kenta Kon no início de novembro.

Entre abril e setembro, Washington impôs sobretaxas de 25% às exportações de automóveis japoneses para os Estados Unidos. Em meados de setembro, entraram em vigor direitos aduaneiros limitados a 15% sobre os automóveis.

A Toyota estima em 1,450 mil milhões de ienes (8 mil milhões de euros) o impacto das taxas alfandegárias norte-americanas nos lucros operacionais para o exercício de 2025-2026.

No ano civil de 2024, a empresa realizou um quarto das vendas mundiais nos Estados Unidos, onde vendeu 2,33 milhões de veículos, dos quais 1,06 milhões foram importados do Japão e do México.

Embora os fabricantes japoneses também estejam a ser pressionados pela Administração Trump a exportar para o Japão veículos fabricados nas fábricas norte-americanas, a Toyota garantiu que está pronta para o fazer, caso as condições sejam cumpridas.

"Estão em curso esforços para harmonizar as normas de certificação japonesas com as dos Estados Unidos. Se esses preparativos forem bem-sucedidos, estaremos dispostos a considerar essa possibilidade", afirmou Hiroyuki Ueda, diretor de Assuntos Públicos da Toyota, no Salão Automóvel de Tóquio.